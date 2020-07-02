"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" встретятся 2-го июля в рамках центрального матча 32 тура АПЛ. Встречу бывшего и нового чемпиона Англии можно посмотреть по телевидению в Украине.

Поединок "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" состоится в четверг, 2-го июля. Начало игры в 22:15, сообщает 24 канал.

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Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед игрой