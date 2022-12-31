Не без помощи Миколенко: Эвертон сенсационно отобрал очки у МанСити

Манчестер Сити довольно неожиданно потеряет очки в матче с одним из аутсайдеров АПЛ Эвертоном. Оба гола в матче были забиты при активном участии украинца Виталия Миколенко.

Эвертон до этого не выигрывал у АПЛ в течение пяти матчей, трижды подряд проиграв. Так что команда была у зоны вылета. МанСити же ведет борьбу за победу в АПЛ, но пока уступает лидерство в турнирной таблице Арсеналу.

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В первом тайме хозяева поля полностью контролировали игру. Так что футболисты Эвертона больше времени проводили в защите, где у них было немало работы. И однажды защитники со своей задачей не справились. В том числе и Миколенко. Именно его обыграл в штрафной площадке Марез, прострелившей на Холанна. Нападающему же оставалось только в касание отправить мяч в ворота. Хотя и там можно было спасти от пропущенного гола. Но Пикфорд неудачно задел мяч, и Коуди уже не сумел его выбить из линии ворот.

Для Холанна это 21 гол в АПЛ в этом сезоне. Столько он забил за 15 матчей.

В конце первого тайма МанСити мог и второй гол в ворота "ирисок" забивать. Но мяч после удара Стоунса попал в штангу.

Гости свой гол забили уже во втором тайме. Грей получил пас на ход по левому флангу. На углу штрафной он остановился, чуть не упав. Параллельно у него за спиной забегал Миколенко в надежде на то, что Грей отдаст ему пас, чем отвлек внимание соперников. Но игрок решил сам пробить. И отправил мяч в угол ворот над голкипером, который в прыжке не добрался до него.

Далее "горожане" снова начали давить на ворота гостей, пытаясь вырвать победу. Но больше забить голов не удалось. Хотя арбитр компенсировал 10 минут, а команды переиграли почти 13. Поэтому матч закончился вничью.

Манчестер Сити – Эвертон 1:1

Голы: Холанн, 24 – Грей, 64

МанСити теряет возможность приблизиться к Арсеналу, который продолжает лидировать в АПЛ. Эвертон же прерывает свою серию трех поражений подряд. Команда хоть и не побеждает, но поднимается на 16 место в турнирной таблице.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Эвертон