Евертон до цього не вигравав в АПЛ протягом п'яти матчів, тричі поспіль програвши. Тож команда була біля зони вильоту. Натомість МанСіті веде боротьбу за перемогу в АПЛ, але поки поступається лідерством в турнірній таблиці Арсеналу.

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У першому таймі господарі поля цілковито контролювали гру. Тож футболісти Евертона більше часу проводили в захисті, де в них було чимало роботи. І один раз таки захисники зі своїм завданням не впоралися. У тому числі й Миколенко. Саме його обіграв у штрафному майданчику Марез, який прострелив на Голанда. Нападнику ж залишалося лише в дотик відправити м'яч у ворота. Хоча і там можна було врятувати від пропущеного голу. Але Пікфорд невдало зачепив м'яч, і Коуді вже не зумів його вибити з лінії воріт.

Для Голанда це 21-й гол в АПЛ в цьому сезоні. Стільки він забив за 15 матчів.

Наприкінці першого тайму МанСіті міг і другий гол у ворота "ірисок" забивати. Але м'яч після удару Стоунса влучив у штангу.

Гості свій гол забили вже у другому таймі. Грейотримав пас на хід по лівому фланзі. На куті штрафного майданчика він зупинився, мало не впавши. Паралельно в нього за спиною забігав Миколенко з надією на те, що Грей віддасть йому пас, чим відволік увагу суперників. Але гравець вирішив сам пробити. І відправив м'яч у кут воріт над голкіпером, який у стрибку не дістався до нього.

Далі "містяни" знову почали тиснути на ворота гостей, намагаючись вирвати перемогу. Але більше забити голів не вдалося. Хоча арбітр компенсував аж 10 хвилин, а команди переграли майже 13. Тож матч закінчився внічию.

Манчестер Сіті – Евертон 1:1

Голи: Голанд, 24 – Грей, 64

МанСіті втрачає можливість наблизитися до Арсенала, який і далі лідирує в АПЛ. Евертон же перериває свою серію трьох поразок поспіль. Команда хоч і не перемагає, але підіймається на 16-е місце в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Евертон