МанСити зашкварился роликом с пошлым российским хитом: позорное видео экс-клуба Зинченко

Манчестер Сити продолжает вести борьбу за чемпионство Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Однако пресс-служба английского гранда решила подпортить хорошую репутацию клуба за пределами футбольного поля.

6 апреля команда Пепа Гвардиолы одержала выездную победу над Кристал Пэлас в рамках 32-го тура АПЛ-2023/2024. Главным героем "горожан" в этом поединке стал их лидер Кевин Де Брюйне.

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Предательство от Манчестер Сити

Бельгийский полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами. Первый был на Эрлинга Холанда, а второй результативно ассистировал на Бернарду Силву на последних секундах встречи.

Манчестер Сити одержал уверенную победу на выезде со счетом 2:4.

Пресс-служба "горожан" нашла выделила милую реакцию главного тренера Пепа Гврдиолы на гол Де Брюйне. Наставник МанСити послал воздушные поцелуи в сторону автора красивого гола.

Этот момент английский клуб выложил в своем профиле в тикток. Все бы ничего, если бы представитель МанСити не вставил в видео позорный российский трек Кати Лель "Мой мармеладный".

МанСити использовало российскую песню для видео

В комментарии под видео "залетели" украинские болельщики бывшего клуба Александра Зинченко. Большинство из них заявили, что после этого поступка больше не будут поддерживать "горожан". А кто-то из украинских фанатов припомнил английскому клубу, сколько лет уже идет война против России.

"Я больше не болельщик Ман Сити после этого"

"Манчестер, я разочарован..."

"Интересно хотят ли они перевод этой песни смотрели"

"Р*гули пробили дно"

"Предательство"

Интересно, что это уже далеко не первый подобный предательский поступок европейских футбольных клубов.

Английский клуб до сих пор не удалил это видео с российским треком.

МанСити с 70 баллами замыкает топ-3 турнирной таблицы АПЛ. Отставание от лидера сезона Арсенала составляет лишь одно очко. Также 70 пунктов у второго Ливерпуля. Надеемся, что после этой измены МанСити не выиграет трофей АПЛ, а это сделает Арсенал с Александром Зинченко или Ливерпуль Юргена Клоппа.