МанСити зашкварился роликом с пошлым российским хитом: позорное видео экс-клуба Зинченко
Источник:тикток Манчестер Сити
Манчестер Сити продолжает вести борьбу за чемпионство Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Однако пресс-служба английского гранда решила подпортить хорошую репутацию клуба за пределами футбольного поля.
6 апреля команда Пепа Гвардиолы одержала выездную победу над Кристал Пэлас в рамках 32-го тура АПЛ-2023/2024. Главным героем "горожан" в этом поединке стал их лидер Кевин Де Брюйне.
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Предательство от Манчестер Сити
Бельгийский полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами. Первый был на Эрлинга Холанда, а второй результативно ассистировал на Бернарду Силву на последних секундах встречи.
Манчестер Сити одержал уверенную победу на выезде со счетом 2:4.
Пресс-служба "горожан" нашла выделила милую реакцию главного тренера Пепа Гврдиолы на гол Де Брюйне. Наставник МанСити послал воздушные поцелуи в сторону автора красивого гола.
Этот момент английский клуб выложил в своем профиле в тикток. Все бы ничего, если бы представитель МанСити не вставил в видео позорный российский трек Кати Лель "Мой мармеладный".
МанСити использовало российскую песню для видео
В комментарии под видео "залетели" украинские болельщики бывшего клуба Александра Зинченко. Большинство из них заявили, что после этого поступка больше не будут поддерживать "горожан". А кто-то из украинских фанатов припомнил английскому клубу, сколько лет уже идет война против России.
- "Я больше не болельщик Ман Сити после этого"
- "Манчестер, я разочарован..."
- "Интересно хотят ли они перевод этой песни смотрели"
- "Р*гули пробили дно"
- "Предательство"
Интересно, что это уже далеко не первый подобный предательский поступок европейских футбольных клубов.
Английский клуб до сих пор не удалил это видео с российским треком.К слову. МанСити с 70 баллами замыкает топ-3 турнирной таблицы АПЛ. Отставание от лидера сезона Арсенала составляет лишь одно очко. Также 70 пунктов у второго Ливерпуля. Надеемся, что после этой измены МанСити не выиграет трофей АПЛ, а это сделает Арсенал с Александром Зинченко или Ливерпуль Юргена Клоппа.