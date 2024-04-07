6 квітня команда Пепа Гвардіоли здобула виїзну перемогу над Крістал Пелес у рамках 32-го туру АПЛ-2023/2024. Головним героєм "містян" у цьому поєдинку став їх лідер Кевін Де Брюйне.

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Зрада від Манчестер Сіті

Бельгійський півзахисник відзначився двома голами та двома асистами. Перший був на Ерлінга Голанда, а вдруге результативно асистував на Бернарду Сілву на останніх секундах зустрічі.

Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу на виїзді з рахунком 2:4.

Пресслужба "містян" знайшла виділила милу реакцію головного тренера Пепа Гврдіоли на гол Де Брюйне. Наставник МанСіті надіслав повітряні поцілунки у бік автора красивого голу.

Цей момент англійський клуб виклав у своєму профілі у тікток. Все б нічого, якби представник МанСіті не вставив у відео ганебний російський трек Каті Лєль "Мой мармєладний".

МанСіті використало російську пісню для відео

У коментарі під відео "залетіли" українські уболівальники колишнього клубу Олександра Зінченка. Більшість із них заявили, що після цього вчинку більше не будуть підтримувати "містян". А хтось із українських фанатів пригадав англійському клубу, скільки років вже триває війна проти Росії.

"Я більше не вболівальник Ман Сіті після цього"

"Манчестер, я розчарований..."

"Цікаво чи вони хочуть переклад цієї пісні дивилися"

"Р*гулі пробили дно"

"Зрада"

Цікаво, що це вже далеко не перший подібний зрадницький вчинок європейських футбольних клубів.

Англійський клуб досі не видалив цього відео із російським треком.

До слова. МанСіті із 70 балами замикає топ-3 турнірної таблиці АПЛ. Відставання від лідера сезону Арсенала складає лише одне очко. Також 70 пунктів у другого Ліверпуля. Сподіваємось, що після цієї зради МанСіті не виграє трофей АПЛ, а це зробить Арсенал із Олександром Зінченком або Ліверпуль Юргена Клоппа.