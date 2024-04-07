6 квітня команда Пепа Гвардіоли здобула виїзну перемогу над Крістал Пелес у рамках 32-го туру АПЛ-2023/2024. Головним героєм "містян" у цьому поєдинку став їх лідер Кевін Де Брюйне.
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Зрада від Манчестер Сіті
Бельгійський півзахисник відзначився двома голами та двома асистами. Перший був на Ерлінга Голанда, а вдруге результативно асистував на Бернарду Сілву на останніх секундах зустрічі.
Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу на виїзді з рахунком 2:4.
Пресслужба "містян" знайшла виділила милу реакцію головного тренера Пепа Гврдіоли на гол Де Брюйне. Наставник МанСіті надіслав повітряні поцілунки у бік автора красивого голу.
Цей момент англійський клуб виклав у своєму профілі у тікток. Все б нічого, якби представник МанСіті не вставив у відео ганебний російський трек Каті Лєль "Мой мармєладний".
МанСіті використало російську пісню для відео
У коментарі під відео "залетіли" українські уболівальники колишнього клубу Олександра Зінченка. Більшість із них заявили, що після цього вчинку більше не будуть підтримувати "містян". А хтось із українських фанатів пригадав англійському клубу, скільки років вже триває війна проти Росії.
- "Я більше не вболівальник Ман Сіті після цього"
- "Манчестер, я розчарований..."
- "Цікаво чи вони хочуть переклад цієї пісні дивилися"
- "Р*гулі пробили дно"
- "Зрада"
Цікаво, що це вже далеко не перший подібний зрадницький вчинок європейських футбольних клубів.
Англійський клуб досі не видалив цього відео із російським треком.