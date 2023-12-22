Шесть трофеев Гвардиолы за год: Манчестер Сити выиграл клубный чемпионат мира – видеообзор матча

Манкунианская команда не ощутила сопротивление Флуминенсе в решающем матче. Англичане выиграли шесть из семи возможных трофеев в 2023 году, уступив лишь Суперкубку Англии.

Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фоден, 72.

В Саудовской Аравии подошел к концу Клубный чемпионат мира-2023. Участие в нем приняли семь команд со всех уголков мира – по одному из каждого континента и чемпион страны-хозяйки, пишет 24 канал.

По теме Украинцы будут зажигать на Рождество и Новый Год в Англии: расписание матчей наших легионеров в АПЛ

По традиции в финал турнира прошли победители Лиги чемпионов УЕФА и Копа Либертадорес – Манчестер Сити играл против Флуминенсе. Подопечные Гвардиолы столкнулись с несколькими кадровыми проблемами перед чемпионатом.

Тренер не мог рассчитывать на Эрлинга Холанда, Кевина Де Брюйне и Жереми Доку. Впрочем и без них англичане были явными фаворитами КЧМ, что и доказали на поле.

Уже на первой минуте игры счет открыл Альварес, а позже, как в полуфинале, Сити помог автогол. Нино срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга.

После перерыва Манчестер без проблем добил соперника, а Альварес заслужил звание героя финала. После гола в первом тайме Хулиан записал на свой счет гол и ассист после перерыва.

Читайте также Ливерпуль против Арсенала: где смотреть горячую битву между лидерами АПЛ

Таким образом, манкунианцы разгромили Флуминенсе и впервые в своей истории выиграли Клубный чемпионат мира. Ранее из англичан трофей выигрывали по разу Манчестер Юнайтед (2008), Ливерпуль (2019) и Челси (2021). Для Сити это уже шестой трофей в 2023 году:

АПЛ

Кубок Англии

Кубок лиги

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Видеообзор матча Манчестер Сити – Флуминенсе: