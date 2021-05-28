Манчестер Сити – Челси: где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов

В субботу, 29 мая, Манчестер Сити и Челси определят победителя Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Решающий матч Манчестер Сити – Челси состоится на стадионе "Драгау" в Порту. Игра начнется в 22: 00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити – Челси: где смотреть

По телевидению финальный поединок Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45. В 20:00 на телеканале начнется "Ночь Лиги чемпионов", где в студии эксперты будут обсуждать предстоящий матч и давать свои прогнозы на финал. После противостояния оставайтесь с "Футбол 2", где эксперты будут делиться впечатлениями от противостояния.

Онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Челси можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также поединок Манчестер Сити – Челси можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.