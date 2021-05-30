Челси деклассировал Манчестер Сити и выиграл Лигу чемпионов: видео

В субботу, 29 мая, состоялся один из самых ожидаемых футбольных матчей 2021 года. В финале Лиги чемпионов Челси победил Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Челси 0:1

Гол: Гаверц, 42

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Перед матчем

Не так давно команды встречались в чемпионате – Челси отпраздновал победу со счетом 2:1. Но та игра хоть и называлась прессой репетицией финала, не может идти ни в какое сравнение с финалом ЛЧ – достаточно посмотреть на составы команд.

Если бы не перенесенное Евро-2020, этот матч считался бы главным поединком сезона. Манчестер Сити имеет прекрасную возможность, впервые выйдя в финал Лиги чемпионов, сразу впервые и завоевать "ушастого".

Конечно, такое нельзя сказать о Гвардиоле, который дважды завоевывал трофей с Барселоной. А у Челси наоборот – команда уже имеет в кубок Лиги чемпионов, а Тухель еще не выигрывал его. Также перед матчем наш Александр Зинченко имел шанс стать третьим украинцем (после Шевченко и Тимощука), который побеждал в Лиге чемпионов.

Команды очень активно начали матч. На 8-й минуте Эдерсон вывел Стерлинга на свидание с Мэнди, тот обыграл кипера, с острого угла бил пяткой – Мэнди отбил на угловой.

Впоследствии момент Челси – Вернер махнул мимо мяча с линии вратарской. Ответ Сити – Чилвелл в подкате заблокировал пас слева Стерлинга на пустые ворота.

На 14-й минуте Вернер запорол голевой момент. Челси с легкостью развалил правый фланг обороны соперника, и немец бил низом из центра штрафной. Удар получился удобным для Эдерсона, вратарь накрыл мяч.

В середине первого тайма уже Мансити мог открыть счет. Де Брюйне доставил мяч в центр штрафной, и Фоден имел шанс забить с линии вратарской. Рюдигер успел заблокировать удар в удивительном подкате. Настоящий сейв защитника.

Все же "аристократы" открыли счет в матче на 43-й минуте. Гаверц выскочил один на один с Эдерсоном, с трудом сумел продраться мимо вратаря и покатил мяч в пустые ворота.

Видео гола Гаверца

После перерыва "Сити" ожидаемо побежали отыгрываться. На 57-й минуте "горожане" потеряли своего лидера Де Брюйне. Рюдигер и Де Брюйне столкнулись головами, бельгиец в итоге не смог продолжить мяч и со слезами покинул поле.

На 68-й минуте момент у ворот Челси. Аспиликуэта подкатом-скальпелем удалил мяч из опасной зоны после прострела, предотвратив гол.

Через несколько минут лондонцы едва не удвоили преимущество в матче, заставив болельщиков "Сити" понервничать. Гаверц по центру привел мяч в штрафную и отдал хороший пас на ход Пулишичу, выведя американца один на один с Эдерсоном. Десятый номер пробил мимо вратаря, но не попал в дальний угол.

Стерлинг включил максимальную скорость и успел подцепить мяч стопой на лицевой линии. Вышел сверхопасный пас на угол вратарской, но никто из "горожан" не приловчился пробить.

На 90-й минуте Гюндоган прострелил низом в штрафную, и Фоден зарубился с Кристинсеном перед воротами. Челси удалось отбиться, хотя все висело на волоске.

В итоге все попытки Манчестер Сити вырвать хотя бы ничью в основное время оказались тщетными. Челси – победитель Лиги чемпионов сезона 2020/21!

Манчестер Сити – Челси видеообзор