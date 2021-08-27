Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть онлайн матч АПЛ
Поединок Манчестер Сити – Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta Sports.
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В Украине канал Setanta Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.
Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписки от 199 до 299 гривен в месяц.
Также канал доступен на сайте Setanta Sports. Подписка на один месяц составляет 3 доллара.
- В новом сезоне АПЛ команды сыграли по два поединка. В первой игре оба клуба потерпели поражения. В центральном матче 1 тура Манчестер Сити уступил Тоттенхэму (1:0).
- В то же время Арсенал в 1 туре сенсационно проиграл новичку АПЛ Брентфорду (2:1). Также "канонирам" не удалось получить очки во 2 туре – поражение Челси (2:0).
- В то же время Манчестер Сити в предыдущем туре уничтожил Норвич, который вернулся в АПЛ (5:0).