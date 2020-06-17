"Манчестер Сити" и "Арсенал" 17 июня сыграют матч перенесенного 28 тура чемпионата Англии. Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Манчестер Сити" – "Арсенал" состоится в среду, 17 июня. Начало игры в 22:15, сообщает 24 канал.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

"Манчестер Сити" в этом сезоне уже вряд ли сможет защитить титул чемпиона Англии, поскольку "Ливерпуль" уверенно шагает к победе.

Поэтому "горожане" вынуждены довольствоваться второй ступенью, которую еще следует защитить от посягательств "Лестера".

Вверх пошли дела "Арсенала", который выиграл три подряд матча в АПЛ. Еще одна победа позволит "канонирам" приблизиться к топ-4.