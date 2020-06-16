"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в центральном матче 28 тура УПЛ, но матч перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Манчестер Сити – Арсенал: прогноз букмекеров

"Манчестер Сити" уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В ходе 28 матчей команде удалось набрать 57 очков. До предыдущего тура в последний раз "горожане" проигрывали в английском первенстве 2 февраля. Тогда "Манчестер Сити" всухую уступил "Тоттенхэму" в Лондоне (0:2). С тех пор подопечные Пепа Гвардиолы выигрывали во всех турнирах, одержав пять побед подряд. Тем не менее, в прошлом туре манкунианцев победили непримиримые земляки из "Юнайтед" - 0:2.

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Лондонская команда застряла в середине турнирной таблицы чемпионата на девятой строчке. За 28 поединков АПЛ этот клуб сумел набрать 40 баллов. От еврокубковой зоны он отстает на пять очков при матче в запасе. В прошлом туре лондонцы не без труда победили "Вест Хэм" дома – 1:0.

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 9, ничья – в 5,90.

Прогноз Parimatch

Коэффициент на победу "Арсенала" – 8,90. Победа "Манчестер Сити" оценена в 1,33. На ничью специалисты дают коэффициент 5,90.

На то, что обе команды отличатся в матче букмекеры дают коэффициент 1,67. "Тотал матча 2-3 гола" оценили в 2,39. Букмекеры прогнозируют то, что в первый гол забьет "Манчестер Сити" с коэффициентом 1,31.

Прогноз Marathon bet

Эти букмекеры выставили коэффициент 1,37 на победу "МанСити". Победу гостей они оценили с коэффициентом 9,50. Ничья – 6.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить у Серхио Агуэро – 1,55 на его гол в матче. У "Арсенала" – Пьер-Эмерик Обамеянг (2,70).