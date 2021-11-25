Манчестер Юнайтед возглавит тренер с чемпионата России

Боссы Манчестер Юнайтед определились с тренером, который сменит на тренерском мостике Уле Гуннара Сульшера. Временным наставником "красных дьяволов" станет Ральф Рангник.

Рангник будет возглавлять МЮ до конца сезона

63-летний немецкий тренер принял предложение возглавить Манчестер Юнайтед. Стороны заключат контракт на 6 месяцев.

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По окончании контракта Рангник станет консультантом "красных дьяволов". Ожидается, что специалист подпишет соглашение на 2 года.

Сейчас Рангник работает консультантом в московском Локомотиве. Переход специалиста в Манчестер Юнайтед зависит от российского клуба.

Москвичи должны дать согласие на расторжение контракта с Рангником.



Рангник возглавит МЮ / Фото Sky Sports

Тренер сможет дебютировать во главе Манчестер Юнайтед 2-го декабря в матче английской Премьер-лиги против Арсенала. Рангник не сможет руководить МЮ в ближайшем матче с Челси (28-го ноября).

Специалисту из Германии нужно получить разрешение на работу в Великобритании.

Что известно о новом тренере МЮ

На протяжении карьеры футболиста и тренера Рангник выступал в основном в Германии. Только с 1979 до 1980 года он был игроком английского Саутвика.

Специалист возглавлял РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайм, Ганновер, Штутгарт и другие немецкие клубы. Работал спортивным директором в австрийском Зальцбурге.

Летом 2021 года московский Локомотив объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развития, заключив с ним контракт сроком на 3 года.