Манчестер Юнайтед возглавит тренер с чемпионата России
Источник:The Athletic
Боссы Манчестер Юнайтед определились с тренером, который сменит на тренерском мостике Уле Гуннара Сульшера. Временным наставником "красных дьяволов" станет Ральф Рангник.
Рангник будет возглавлять МЮ до конца сезона
63-летний немецкий тренер принял предложение возглавить Манчестер Юнайтед. Стороны заключат контракт на 6 месяцев.
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По окончании контракта Рангник станет консультантом "красных дьяволов". Ожидается, что специалист подпишет соглашение на 2 года.
Сейчас Рангник работает консультантом в московском Локомотиве. Переход специалиста в Манчестер Юнайтед зависит от российского клуба.
Москвичи должны дать согласие на расторжение контракта с Рангником.
Рангник возглавит МЮ / Фото Sky Sports
Тренер сможет дебютировать во главе Манчестер Юнайтед 2-го декабря в матче английской Премьер-лиги против Арсенала. Рангник не сможет руководить МЮ в ближайшем матче с Челси (28-го ноября).
Специалисту из Германии нужно получить разрешение на работу в Великобритании.
Что известно о новом тренере МЮ
- На протяжении карьеры футболиста и тренера Рангник выступал в основном в Германии. Только с 1979 до 1980 года он был игроком английского Саутвика.
- Специалист возглавлял РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайм, Ганновер, Штутгарт и другие немецкие клубы. Работал спортивным директором в австрийском Зальцбурге.
- Летом 2021 года московский Локомотив объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развития, заключив с ним контракт сроком на 3 года.