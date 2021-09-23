Вест Хэм с Ярмоленко сенсационно выбил МЮ без Роналду из Кубка лиги: видео

Манчестер Юнайтед 22 сентября сыграло с Вест Хэмом в рамках третьего круга Кубка Футбольной лиги Англии. Команда во главе с Криштиану Роналду неожиданно вылетела из турнира.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0: 1

Гол: Лансини, 9

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе гостей. Тренеры прибегли к ротации в командах. Именно под передачи украинского футболиста Боуэн пробил из-за пределов штрафной рядом с воротами Манчестер Юнайтед.

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"Молотобойцам" удалось забить быстрый гол. Уже на 9-й минуте встречи Лансини после феноменальной игры Фредерикса получил передачу и ударом в одно касание открыл счет в матче – 0:1. Отметим, что участие в голевой атаке принял Ярмоленко.

Лингард упал в штрафной гостей и сигнализировал арбитру о нарушении правил. Однако судья думал иначе. После пропущенного гола "красные дьяволы" активизировались в атаке. Голкипер Вест Хэма Ареола в невероятном прыжке парировал удар с близкого расстояния. А Марсьяль прострелил вдоль ворот, но не было партнеров по команде, чтобы замкнуть эту передачу.

Ярмоленко имел лучший шанс удвоить преимущество. Андрей откликнулся на передачу, остановил на грудь и пробил в ближний угол – стойка приняла на себя удар.

Гости выбежали в стремительную контратаку. Боуэн отдал передачу на свободного Нобла, но его удар был прямо в голкипера МЮ.

Вест Хэм минимально обыграл Манчестер Юнайтед на выезде. Есть Криштиану Роналду – нет победы "красных дьяволов".

Ярмоленко провел на поле весь поединок.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм видеообзор матча