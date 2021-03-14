Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть онлайн матч АПЛ
Манчестер Юнайтед и лондонский Вест Хэм встретятся 14 марта в рамках 28 тура английской Премьер-лиги. Посмотреть топ-матч АПЛ в Украине можно онлайн и по телевидению.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть
Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Вест Хэм на стадионе "Олд Траффорд" начнется в 21:30 по киевскому времени.
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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщили немало кабельных операторов.
Перед игрой
- В предыдущем матче МЮ сенсационно нанес поражение Манчестер Сити. Команда Уле Гуннара Сульшера проигрывает "горожанам" 14 очков и имеет призрачные шансы на золотые медали АПЛ.
- Вместе с тем, "красным дьяволом" важно побеждать, чтобы не потерять вторую строчку. Лестер и Челси вплотную приблизились к МЮ.
- Старается не отставать Вест Хэм. Команда украинского футболиста Андрея Ярмоленко за 27 матчей набрала 48 очков и удерживает 5 место.
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