Манчестер Юнайтед и лондонский Вест Хэм встретятся 14 марта в рамках 28 тура английской Премьер-лиги. Посмотреть топ-матч АПЛ в Украине можно онлайн и по телевидению.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть

Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Вест Хэм на стадионе "Олд Траффорд" начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщили немало кабельных операторов.

Перед игрой