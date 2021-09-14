Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз в компенсированное время несмотря на гол Роналду

Английский Манчестер Юнайтед неудачно стартовал в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. В первой игре "красные дьяволы" сенсационно проиграли швейцарскому Янг Бойз.

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5-Роналду, 13

Удаление: Ван-Биссака, 35 (МЮ)

Кстати Роналду отправил в нокаут девочку-стюарда перед матчем в Лиге чемпионов: фото

Поединок в Швейцарии вполне приемлемо начался для гостей из Манчестера. Уже на 13 минуте МЮ был впереди благодаря Криштиану Роналду.

Португальский нападающий замкнул великолепную передачу от Бруну Фернандеша и забил свой 135 гол в Лиге чемпионов.

Неприятности у подопечных Уле Гуннара Сульшера начались на 35 минуте, когда арбитр удалил Ван-Биссаку за жесткий фол. Несмотря на это МЮ сумел удержать преимущество в один гол до перерыва.

Во втором тайме Янг Бойз почувствовал вкус крови и устроил шквал атак на ворота Давида Де Хеа. На 66 минуте швейцарцы сравняли счет благодаря удару Нгамалю.

Манчестер Юнайтед заметно пытался удержать ничью и был наказан. Янг Бойз вырвал победу в компенсированное время. Лингард неудачно отдал пас в штрафную и Сибачо вывалился на рандеву с Де Хеа и переиграл голкипера!

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед видеообзор