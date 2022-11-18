Укажут капризной звезде на дверь: Манчестер Юнайтед расторгнет контракт с Роналду

После скандального интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду сделал невозможным свое возвращение в состав Манчестер Юнайтед. Однако стороны попытаются все решить цивилизованно.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду настойчиво готовится к стартовым матчам ЧМ-2022 в Катаре. Этот Мундиаль, скорее всего, станет последним в карьере звездного бомбардира. Впрочем, завершилась эра португальца и в Манчестере Юнайтед.

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По сообщению британских СМИ, МЮ консультируется с юристами по поводу одностороннего расторжения контракта с Криштиану Роналду. Это логическое решение менеджмента клуба на резонансное интервью капризной звезды футбола.

Роналду уйдет без компенсации

Известно, что против возвращения Роналду выступает главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и большинство игроков команды. Теперь юристы клуба ищут возможность расторгнуть соглашение с 37-летним футболистом.

Причем Манчестер Юнайтед не собирается выплачивать компенсацию Роналду. Речь идет о 16 миллионах евро, которые футболист должен получить до конца своего контракта. Тем не менее, клуб надеется, что дело удастся уладить мирным путем.

В конце лета 2021 года Роналду вернулся в МЮ. Контракт португальца с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне Криштиану провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Последний матч за "красных дьяволов" CR7 сыграл 6 ноября против Астон Виллы (1:3).