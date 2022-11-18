Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду настойчиво готовится к стартовым матчам ЧМ-2022 в Катаре. Этот Мундиаль, скорее всего, станет последним в карьере звездного бомбардира. Впрочем, завершилась эра португальца и в Манчестере Юнайтед.
К теме Бруно Фернандеш отреагировал на нашумевшее видео с ним и Роналду – игроки в хороших отношениях.
По сообщению британских СМИ, МЮ консультируется с юристами по поводу одностороннего расторжения контракта с Криштиану Роналду. Это логическое решение менеджмента клуба на резонансное интервью капризной звезды футбола.
Роналду уйдет без компенсации
Известно, что против возвращения Роналду выступает главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и большинство игроков команды. Теперь юристы клуба ищут возможность расторгнуть соглашение с 37-летним футболистом.
Причем Манчестер Юнайтед не собирается выплачивать компенсацию Роналду. Речь идет о 16 миллионах евро, которые футболист должен получить до конца своего контракта. Тем не менее, клуб надеется, что дело удастся уладить мирным путем.