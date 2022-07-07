МЮ лишится Роналду: Криштиану устроил бойкот тренировочному процессу

Эпопея вокруг Криштиану Роналду и его ухода из Манчестер Юнайтед набирает обороты. "Красные дьяволы" согласились попрощаться со звездным футболистом.

МЮ надоело терпеть Роналду

Английский гранд не собирается удерживать португальского нападающего, который сам бунтует тренировочный процесс команды. Криштиану Роналду уже отсутствовал на нескольких тренировках Манчестер Юнайтед и до сих пор не пролил свет в предстоящей подготовке клуба к сезону.

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После чего терпение руководства МЮ закончилось. "Красные дьяволы" готовы рассмотреть предложения по трансферу Роналду. Хотя сначала англичане хотели всеми возможными методами удержать форварда.

Звездным футболистом интересуются из-за океана. Также предложение готовит лондонское Челси. Поэтому Криштиану может остаться в Англии. Вроде бы, руководство лондонского клуба уже имело две встречи с агентом португальца Жорже Мендешем.

Ранее Роналду заявлял, что останется в МЮ в том случае, если клуб получит путевку в Лигу чемпионов. Эту задачу "красные дьяволы" с грохотом провалили. А вот Челси заняло третье место по итогам сезона АПЛ и будет выступать в этом еврокубковом турнире. Что не может не привлечь обладателя "Золотого мяча".

Интриги возможному трансферу Роналду в другой клуб добавил Реал. Бывшая команда португальца неожиданно сделала нарезку лучших голов Криштиану из-за пределов штрафной и опубликовала у себя на ютуб-канале.

Роналду вернулся в Манчестер после 12-летнего перерыва. Криштиану покинул ради этого туринский Ювентус.

В прошедшем сезоне отыграл 3 матча за МЮ, в которых наколотил 24 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт Роналду с МЮ заканчивается 30 июня 2023 года. Также в соглашении есть пункт пролонгации еще на год.