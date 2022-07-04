Звезда может вернуться в Реал
Мадридский клуб 3 июля на своем официальном ютуб-канале опубликовал нарезку роскошных голов Криштиану Роналду в футболке "сливочных". Примечательно, что накануне португалец не прибыл в расположение своего нынешнего клуба Манчестер Юнайтед.
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Вроде бы нападающий отсутствовал из-за семейных обстоятельств, которые в английской команде поняли. Однако все больше информации летает вокруг ухода Роналда из МЮ. Такой нарезкой голов футболиста Реал подогрел интерес к возможному переходу Криштиана.
Не исключено, что в будущем звездный португалец вернется в "Королевский клуб". Но "красные дьяволы" не намерены так легко отпускать Криша, который хочет до футбольной пенсии играть в Лиге чемпионов.
Роналду уже феерил в футболке Реала
- Летом 2009 года Роналду поставил подпись под контрактом с мадридским клубом. Криштиану как раз покинул Манчестер Юнайтед, которому отдал шесть лет.
- За Реал выступал в течение 9 лет, а в 2018 году перешел в Ювентус.
- В своем последнем сезоне за "сливочных" провел 44 матча, в которых забил 44 гола. Отдал на партнеров по команде 8 ассистов, заработал три желтых карточки и одно изъятие.
- С конца августа 2021-го играет за МЮ.
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