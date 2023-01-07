Команда Миколенко продолжает падение: Манчестер Юнайтед выбил Эвертон из Кубка Англии – видеообзор

6 декабря состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Эвертон. Матч до последних минут держал в напряжении зрителей, но в результате "ириски" уступили "красным дьяволам".

Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1

Голы: Антони, 4, Коуди, 52 (автогол), Рашфорд, 90+7 (пен) – Коуди, 14

Эвертон до матча на "Олд Траффорд" не выигрывал в семи матчах подряд. В последний раз подопечные Лэмпарда праздновали победу еще 22 октября в поединке АПЛ против Кристал Пелес (3:0). Так что на бой против "красных дьяволов" игроки Эвертона выходили как на последний.

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Команда Эрика тен Хага решила не откладывать дело в долгий ящик и уже на 4-й минуте игры открыла счет. Бразилец Антони отозвался на пас Рашфорда и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Впрочем, "ириски" быстро восстановили равновесие, хотя и при курьезных обстоятельствах. Голкипер "дьяволов" де Хеа допустил ужасную ошыбку, которой воспользовался Коуди – 1:1.

Начало второго тайма снова было за МЮ. "Карма" сработала в обратную сторону и теперь уже Конор Коуди срезал мяч в свои ворота после прострельной передачи Рашфорда.

На 64-й минуте вышедший в стартовом составе Виталий Миколенко имел возможность восстановить стутус-кво. Украинец получил передачу в штрафной МЮ и прицельно пробил в правый нижний угол. Однако защитник Юнайтед Далот спас "дьяволов" от неминуемого гола.

Эвертон все-таки отправил второй мяч в сетку ворот МЮ. Однако арбитр, просмотрев VAR, отменил гол Калвер-Льюина.

Напряженный матч подходил к концу, когда на 7-й компенсированной минуте судья назначил пенальти в ворота команды Миколенко. Герой матча Маркус Рашфорд воспользовался своим шансом на все сто.

В итоге непростая победа Манчестер Юнайтед, который продолжит свой путь за престижным трофеем. Подопечные Лэмпарда дали достойный бой сопернику, но покинули турнир на стадии 1/32 финала.

Виталий Миколенко отыграл в матче 80 минут. Коуч Эвертона заменил украинца на Дуайта Макнила.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Эвертон