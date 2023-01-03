Эвертон – Брайтон 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пен.) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57.

На днях в чемпионате Англии проходят матчи 19 тура АПЛ. В одной из встреч вторника Эвертон принимал Брайтона Роберто Де Дзерби, пишет 24 канал.

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Мерсисайдцы проваливают сезон, не выиграв ни один из последних пяти матчей. Правда, в прошлом туре "ириски" сумели отобрать очки у Манчестер Сити. Брайтон наоборот показывает хорошие результаты, держась в верхней половине турнирной таблицы.

Раз со старта вышел Виталий Миколенко, который пока не пропустил ни одного матча Эвертона в АПЛ. Однако мерсисайдцы с треском провалились дома против "чаек".

Уже к 57 минуте подопечные Де Дзерби забили четыре гола. Ни один из них не был проведен с фланга Николенко, но от этого команде не легче. Главным антигероем можно назвать правого бека Натана Паттерсона, допустившего немало результативных ошибок.

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В Брайтона особенно поразил молодой нападающий Эван Фергюсон, оформивший гол и ассист. Под занавес игры "ириски" смогли размочить счет благодаря голу Грея с пенальти, но от разгрома команду Лэмпарда это не спасло.

"Чайки" поднимаются на 8 строчку, тогда как над Фрэнком Лэмпардом сгущаются тучи. По всей вероятности, во время небольшой паузы перед следующим туром легенда Челси потеряет свое рабочее место.

Эвертон проигрывает уже девятый матч в АПЛ и не знает вкус побед с середины октября. Команда зависла на 16 месте, но имеет на игру больше чем Вест Хэм, Ноттингем и Вулверхэмптон, которые могут обогнать их.