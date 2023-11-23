Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг продолжает перестройку команды. К такому шагу подталкивают неубедительные результаты в сезоне.

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Манчестер Юнайтед избавится от балласта

По подсчетам издания Manchester Evening News, "Олд-Траффорд" оставят минимум десять игроков. Это произойдет в течение ближайших трансферных окон – зимнего и летнего.

У части футболистов завершаются контракты, а клуб не собирается их пролонгировать. В этот список попадут голкипер Том Хитон, 35-летний ветеран Джонни Эванс, юный Шол Шортайр и форвард Антони Марсьяль.

Еще нерешенной остается судьба Брендона Уильямса и Альваро Фернандеса. У этих двух футболистов летом заканчиваются контракты. Пока они выступают на правах аренды в других клубах. Вполне вероятно, что МЮ может пролонгировать их для потенциальных продаж.

Манчестер Юнайтед планирует заработать на трансферах Донни ван де Бека и Джейдона Санчо. А вот Рафаэль Варан может зимой перебраться в Бундеслигу. В услугах центрбека заинтересована Бавария.

Также еще не решена судьба Мейсона Гринвуда. 22-летний форвард на правах аренды выступает за Хетафе. У Гринвуда есть действующий контракт с "красными дьяволами", который завершается через 1,5 года.

Отметим, что свой ближайший матч чемпионата АПЛ команда тэн Хага сыграет 26 ноября против Эвертона Виталия Миколенко.