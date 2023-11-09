В последнее время игроки Манчестер Юнайтед попадают в неприятные нефутбольные ситуации. Да, больше года не имел игровой практики Мэйсон Гринвуд, против которого шло следствие по домашнему насилию.

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В сентябре же аналогичные обвинения были предъявлены против Энтони. В конце концов стало известно об аресте Дэйна Рэшфорда, являющегося агентом лидера МЮ Маркуса Рэшфорда.

Еще 20 октября полиция задержала парня во Флориде из-за доказательств домашнего насилия. Впрочем, долго за решеткой Дэйн не просидел, заплатив залог в 1,5 тысячи долларов.

Суд намечен на 27 ноября. Рэшфорд и Манчестер Юнайтед отказываются комментировать скандал. К слову, Дэйн является не только братом, но и агентом Маркуса Решфорда, являясь главой компании DN May Sports Management.

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Отметим, что Манчестер Юнайтед проваливает этот сезон. Команда Эрика тен Хага идет последней в группе Лиги чемпионов, а в АПЛ занимает только восьмое место. Что касается Рэшфорда, то на счету англичанина гол и три ассиста в 15 матчах.