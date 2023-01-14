Холанд молчит, МанСити проигрывает: Манчестер Юнайтед добыл волевую победу в дерби – видеообзор

Команда Пепа Гвардиолы забила с единственного удара в створ, но победу не смогла удержать. Хозяева создали камбэк и вплотную приблизились к принципиальному сопернику.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 81 – Грилиш, 60.

20-й тур чемпионата Англии стартовал в пятницу. В первой игре уикенда Астон Вилла обыграла Лидс, но главное блюдо АПЛ было вынесено на день субботы.

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Манчестер Юнайтед принимал соперников по дерби в лице Манчестер Сити. 24 канал. Подопечные Гвардиолы уходят вторыми, отставая от лидера Арсенала на 5 баллов.

МЮ находится в прекрасной форме. Подопечные тен Хага выиграли четыре матча подряд в АПЛ и догнали третий Ньюкасл. Впрочем, кадровая ситуация у "красных дьяволов" была проблемной - Далот, Санчо и ван де Беек вылетели из-за травм.

МанСити контролирует мяч

Сити ожидаемо захватил инициативу в игре, но более острыми "горожанам" вряд ли можно было назвать. В первом тайме гости ни разу не пробили в створ ворот, тогда как Юнайтед несколько раз потревожил Эдерсона.

И все же подопечные Гвардиолы открыли счет с первого же точного удара. Марез запустил Де Брюйне в чужую площадку и тот точно навесил на Грилиша, который головой пробил Де Хеа.

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Камбек от МанЮнайтед

Однако Манчестер Юнайтед руки не опустил и поближе к концу поединка перевернул игру. Сначала Бруну Фернандеш откликнулся на передачу Каземиро и оставил не у дел Эдерсона.

А уже через три минуты победу хозяевам принес Рэшфорд. Англичане забыли в своей площадке защитники Сити и тот отозвался на передачу Гарначо, расстреляв кипера соперника с близкого расстояния.

МЮ заслуженно переигрывает соседей по городу и выходит на третье место, сокращая расстояние от МанСити до одного очка. Арсенал же в воскресенье может увеличить отрыв от команды Гвардиолы до восьми баллов, если обыгрывает дерби Тоттенхэм.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: