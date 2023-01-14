Возможности Ваута Вегхорста прекрасно известны главному тренеру МЮ Эрику Тэн Хагу. Так что "красные дьяволы" воспользовались возможностью подписать нападающего, сверкавшего на чемпионате мира в Катаре.
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Удачный трансфер МЮ
Юнайтед взял 30-летнего бомбардира в аренду в Бернли до конца сезона. Любопытно, что первую половину сезона Вегхорст выступал тоже в аренде за Бешикташ. Так что "манкунианцам" пришлось выплатить компенсацию в сумме 2,85 миллиона евро турецкому клубу.
Сам нападающий невероятно доволен своим повышением в карьере.
Для меня честь присоединиться к Манчестеру Юнайтед. Раньше я играл против этого клуба, и это фантастическое чувство – теперь иметь шанс одеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс Юнайтед под руководством Эрика Тэна Хага в этом сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть свою роль в движении команды к ее целям,
– сказал счастливый Вегхорст.
Карьера Вегхорста
- Ваут Вегхорст – воспитанник нидерландского Эммена.
- Нападающий также защищал цвета Хераклеса, АЗ, Вольфсбурга, Бернли, Бешикташа.
- За профессиональную карьеру забил 172 гола в 414 матчах.
- В 2018 году Вегхорст дебютировал за сборную Нидерландов. На его счету 5 голов в 19 поединках.
- Габаритный форвард принимал участие в чемпионате Европы 2020, где забил гол в ворота сборной Украины.
- На чемпионате мира в Катаре Вегхорст запомнился дублем в матче четвертьфинала против Аргентины (2:3). Именно его голы заставили занервничать Месси и компанию в, казалось, выигранном матче.
- Трансферная стоимость бомбардира составляет 14 миллионов евро.