Возможности Ваута Вегхорста прекрасно известны главному тренеру МЮ Эрику Тэн Хагу. Так что "красные дьяволы" воспользовались возможностью подписать нападающего, сверкавшего на чемпионате мира в Катаре.

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Удачный трансфер МЮ

Юнайтед взял 30-летнего бомбардира в аренду в Бернли до конца сезона. Любопытно, что первую половину сезона Вегхорст выступал тоже в аренде за Бешикташ. Так что "манкунианцам" пришлось выплатить компенсацию в сумме 2,85 миллиона евро турецкому клубу.

Кстати говоря. В нынешнем сезоне Вегхорст забил за Бешикташ 9 голов в 18 матчах.

Сам нападающий невероятно доволен своим повышением в карьере.

Для меня честь присоединиться к Манчестеру Юнайтед. Раньше я играл против этого клуба, и это фантастическое чувство – теперь иметь шанс одеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс Юнайтед под руководством Эрика Тэна Хага в этом сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть свою роль в движении команды к ее целям,

– сказал счастливый Вегхорст.

Карьера Вегхорста