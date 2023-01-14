Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

В субботу, 14 января 2023 года, в чемпионате Англии состоится дерби Манчестера, в котором МЮ на "Олд Траффорд" будет принимать "горожан". Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начнется в 14.30. Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте 24 канала.

В этом матче на поле сойдутся четвёртая и вторая команда в турнирной таблице АПЛ. А расстояние между ними составляет всего четыре очка. Так что каждой команде нужна победа.

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Манчестер Юнайтед пока занимает четвертое место. Но команда имеет столько же очков, как и третий Ньюкасл, у которого на один сыгранный матч больше. Следовательно, в случае победы уже "манкунианцы" будут на третьей позиции, и будут отставать от второго места только на одно очко.

Манчестер сити сейчас в погоне за Арсеналом, идущим на первом месте. И отстает от него на пять очков. Канониров в этом туре ожидает принципиальное дерби против Тоттенхэма. Так что ни одна из команд в борьбе за победу в АПЛ не намерена терять очки.

Матч первого круга между этими командами закончился со счетом 6:3 в пользу МанСити. Тогда хет-триками отличились Голанд и Фоден.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начнется в 14.30. Текстовая онлайн-трансляция доступна на сайте 24 канала.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити онлайн