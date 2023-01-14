У цьому матчі на полі зійдуться четверта та друга команда в турнірній таблиці АПЛ. А відстань між ними складає лише чотири очки. Тож кожній команді потрібна перемога.

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Манчестер Юнайтед поки посідає четверте місце. Але команда має стільки ж очок, як і третій Ньюкасл, в якого на один зіграний матч більше. Відтак у випадку перемоги вже "манкуніанці" будуть на третій позиції, і відставатимуть від другого місця лише на одне очко.

Манчестер сіті зараз в гонитві за Арсеналом, який йде на першому місці. І відстає від нього на п'ять очок. На "канонірів" в цьому турі очікує принципове дербі проти Тоттенхему. Тож жодна з команд в боротьбі за перемогу в АПЛ не має наміру втрачати очок.

Матч першого кола між цими командами закінчився з рахунком 6:3 на користь МанСіті. Тоді хет-триками відзначилися Голанд та Фоден.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочнеться о 14:30. Текстова онлайн-трансляція доступна на сайті 24 Каналу.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті онлайн