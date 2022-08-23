Ливерпуль продолжает падение: команда Клоппа уступила кризисному МЮ – видео голов

Две лучшие команды Англии обнаружили более сильного между собой. Им стал Манчестер Юнайтед, эффективно отыгравший против фаворита и одержавший первую победу в сезоне.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1

Голы: Санчо, 16, Решфорд, 53 – Салах, 81.

Завершилась программа 3-го тура чемпионата Англии. Последним матчем стало дерби принципиальных соперников – Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Оба коллектива неудачно начали сезон. Мерсисайдцы дважды сыграли вничью против не сильнейших Фулхэма и Кристал Пелас. А Юнайтед и вовсе провалился в обоих поединках – 1:2 от Брайтона и 0:4 от Брентфорда.

Эрик тен Хаг решил посадить на скамью запасных капитана Харри Магуайра и главную звезду команды Криштиану Роналду. Ливерпуль не мог рассчитывать на Дарвина Нуньеса, который в прошлом матче заработал изъятие.

Умная игра Ман Юнайтед

Первый тайм в игровом плане последовал за гостями, однако лидером на перерыв с минимальным преимуществом пошел МЮ. На 16-й минуте "красные дьяволы" организовали ювелирную контратаку, в финале которой героем стал Джейдон Санчо.

Англичанин принял мяч в штрафной мерсисайдцев, на покушении убрал Джеймса Милнера и мастерски положил сферу в угол ворот Алиссона. У Ливерпуля было несколько неплохих поводов восстановить паритет, однако ни один из ударов гостей не летел в створ ворот.

Впрочем, Манчестер Юнайтед и не собирался давить на гостей, а ловил только соперника на контратаках. Одна из них позволила хозяевам удвоить преимущество в начале второго тайма.

Удачная контратака решила судьбу матча

После обрезки в центре поля от игрока Ливерпуля Марсьяль вывел Рэшфорда на свидание с Алиссоном и Маркус не подвел. В дальнейшем "красные дьяволы" грамотно оборонялись против Ливерпуля и почти не подпускали гостей к владениям Де Хеа.

Сократить счет Ливерпуль сумел на 81 минуте. После углового сильно пробил по воротам Карвалью. Де Хеа отбил прямо на голову Салаха, которого никто не успел накрыть. Впрочем, больше у Ливерпуля уже не было ресурса.

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Манчестер Юнайтед набирает первые баллы в сезоне и поднимается на 14-е место со дна таблицы. Ливерпуль же с двумя баллами идет сзади на 16 месте. Через неделю МЮ едет в гости в Саутгемптон, а мерсисайдцы примут Борнмут.