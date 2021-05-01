Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть
Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени.
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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщил немало кабельных операторов.
Перед игрой
- Отставание между клубами в таблице АПЛ составляет 13 очков. Манчестер Юнайтед идет на 2 месте, от лидера МанСити расстояние, составляет уже 10 пунктов. Ливерпуль располагается на 6 позиции.
- "Красным дьяволам" будет сложно догнать команду Пепа Гвардиолы, а вот подопечным Юргена Клоппа нужно удерживать свое место и не позволить соперникам опередить в таблице. В спину Ливерпуля уже дышат Тоттенхэм и Эвертон.
- В АПЛ клубы встречались только в 171 матче. Манчестер Юнайтед праздновал успех в 66 встречах. 55 поединков заканчивались победой Ливерпуля. Еще в 50 матчах команды расписывали ничью.