Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Лестер начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Манчестер Юнайтед – Лестер: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Юнайтед – Лестер.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщили немало кабельных операторов.
Перед игрой
- Сейчас МЮ сыграл на один матч меньше, чем Манчестер Сити. Разрыв между командами составляет 10 очков.
- Если "красные дьяволы" проигрывают Лестеру, то за 3 матча до завершения АПЛ уже никак не смогут отыграть отставание в 10 очков.
- Только на победу заряжен Лестер, который удерживает место в топ-4, но рискует его потерять из-за посягательства Вест Хэма, Ливерпуля и Тоттенхэма.