В субботу, 6 февраля, Манчестер Юнайтед сыграет против Эвертона матч чемпионата Англии. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на получение трех очков в этой встрече.

В этом сезоне в АПЛ на победу претендуют сразу несколько команд. Еще в начале сезона в этом перечне был и Эвертон. "Ириски" выиграли четыре стартовых матча. Правда впоследствии кое-что "забуксовали". Но конец 2020 года отметили еще тремя победами подряд – над Челси, Лестером и Арсеналом. Команда сейчас занимает седьмое место, но имеет еще два матча в запасе. И по потерянным очкам может быть в топ-4.

Манчестер Юнайтед в этом сезоне выглядит не менее успешно. И тоже был на вершине турнирной таблицы. Но сенсационное домашнее поражение от аутсайдера Шеффилд Юнайтед и ничья с Арсеналом опустила их на второе место. Та разгромная победа над Саутгемптоном со счетом 9:0 оставила их в чемпионской гонке.

Как это было Самое крупное поражение в истории АПЛ: Манчестер Юнайтед уничтожил Саутгемптон 9:0 – видео

Теперь их ожидает очная встреча. И определить победителя не так и легко.

Для команд это будет третий матч в этом сезоне. В двух предыдущих встречах победили "красные дьяволы". Сначала – в чемпионате, а затем и в Кубке Футбольной лиги. При этом что оба матча состоялись на "Гудисон парк".

В букмекерской конторе Favbet предпочтение отдают именно МЮ – коэффициент 1,57 на их победу. На победу Эвертона – коэффициент 5,80. Ничья в матче – 4,35.

Обе команды много забивают. И пропускают. В МЮ разница голов 46:27, а у Эвертона – 31:25. Кроме того, это будет дуэль бомбардиров в АПЛ. Бруну Фернандеш и Калвер-Льюин имеют по 12 голов. Поэтому ТБ 2,5 – 1,68. Зато ТМ 2,5 – 2,2. А на то, что обе команды забьют – 1,77.

Можно сделать и ставку на "сухую" победу. Здесь тоже больше шансов у МЮ – 2,73 на такой итог. На "сухую" победу Эвертона – 11,50. А для тех, кто верит не только в большое количество голов, может сделать и ставку на "Эвертон победит в 4 или более мяча". Коэффициент на такой итог – 100. На победу МБ с разницей в четыре и более гола – 85,00. Напомним, предыдущий матч "манкунианцы" победили 9:0.