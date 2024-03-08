Эвертон не выигрывает 10 матчей подряд в АПЛ: какие шансы у Миколенко в бою против Манчестер Юнайтед

Команда Виталия Миколенко вынуждена бороться за выживание в этом сезоне. В матче против МЮ Эвертон может прервать неприятную для себя серию.

В субботу, 9 марта, в чемпионате Англии стартует 28 тур сезона 2023-2024. В первой встрече уик-энда кризисный Манчестер Юнайтед будет принимать Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко. Начало игры – в 14:30 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Неудачный сезон для клубов

Обе команды скорее разочаровывают фанатов в этом сезоне. МЮ с треском провалился в Лиге чемпионов, умудрившись занять последнее место в группе с Копенгагеном и Галатасараем.

В чемпионате же команда Эрика тен Хага идет лишь шестой, отставая от зоны Лиги чемпионов аж на 11 баллов. Единственной надеждой для "красных дьяволов" на спасение сезона является Кубок Англии, но там в 1/4 финала команде придется сразиться с Ливерпулем.

Эвертон же вместо борьбы за еврокубки вынужден сражаться за выживание. Команда Шона Дайча должна была бы идти на 14 месте в таблице, но из-за нарушения финансового фэйр-плей была лишена шести очков. Сейчас мерсисайдцы идут 16-ыми, в пяти баллах впереди зоны вылета.

При этом в рамках АПЛ Эвертон не может выиграть уже десять игр кряду. В свою очередь, для Виталия Миколенко сезон персонально складывается неплохо. Украинец является стабильным игроком основы и в 28-ми играх забил два гола.

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Прогноз Favbet

Букмекеры считают, что Манчестер Юнайтед является фаворитом в отчетной встрече. Коэффициент на успех манкунианцев составляет 1,89, тогда как Эвертона – 4,15. Ничья же оценивается в 3,85. При этом эксперты верят в результативный матч.

На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,69, тогда как на ТМ – за 2,23. Главными фаворитами на забитый мяч Маркус Рэшфорд (2,75), а также Бету, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Доминик Кальверт-Льюин (по 3,75).

За свою история МЮ и Эвертон отыграли 215 очных матчей. "Красные дьяволы" выиграли 96 встреч, мерсисайдцы – 70. Еще 49 игр завершились вничью. В последних четырех встречах Юнайтед неизменно побеждал, а в первом круге вынес соперника на его поле со счетом 3:0.

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