У суботу, 9 березня, в чемпіонаті Англії стартує 28 тур сезону 2023-2024. У першій зустрічі вікенду кризовий Манчестер Юнайтед прийматиме Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко. Початок гри – о 14:30 за київським часом, пише 24 канал.

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Невдалий сезон для клубів

Обидві команди скоріше розчаровують фанатів цього сезону. МЮ з тріском провалився в Лізі чемпіонів, примудрившись посісти останнє місце у групі з Копенгагеном та Галатасараєм.

В чемпіонаті ж команда Еріка тен Хага йде лише шостою, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на 11 балів. Єдиною надією для "червоних дияволів" на порятунок сезону є Кубок Англії, але там в 1/4 фіналу команді доведеться битися з Ліверпулем.

Евертон же замість боротьби за єврокубки вимушений битися за виживання. Команда Шона Дайча мала б йти на 14 місці у таблиці, але через порушення фінансового фейр-плей була позбавлена шістьох очок. Наразі мерсисайдці йдуть 16-ими, у п'яти балах попереду зони вильоту.

При цьому в рамках АПЛ Евертон не може виграти вже десять ігор поспіль. У свою чергу, для Віталія Миколенко сезон персонально складається непогано. Українець є стабільним гравцем основи та у 28-ми іграх забив два голи.

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Букмекери вважають, що Манчестер Юнайтед є фаворитом у звітній зустрічі. Коефіцієнт на успіх манкуніанців становить 1,89, тоді як Евертона – 4,15. Нічия ж оцінюється у 3,85. При цьому експерти вірять у результативний матч.

На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,69, тоді як на ТМ – за 2,23. Головними фаворитами на забитий м'яч Маркус Решфорд (2,75), а також Бету, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш та Домінік Кальверт-Льюїн (по 3,75).

За свою історія МЮ та Евертон відіграли 215 очних матчів. "Червоні дияволи" виграли 96 зустрічей, мерсисайдці – 70. Ще 49 ігор завершились внічию. В останніх чотирьох зустрічах Юнайтед незмінно перемагав, а у першому колі виніс суперника на його полі з рахунком 3:0.

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