Черная полоса Эвертона продолжается: Манчестер Юнайтед благодаря двум пенальти обыграл команду Миколенко

В субботу, 9 марта, в Англии начался 28-й тур Премьер-лиги. На "Олд Траффорде" Манчестер Юнайтед принимал кризисный Эвертон.

Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0

Голы: Фернандеш, 12 (с пен.), Рашфорд, 36 (с пен.)

Команда Шона Дайча уже 10 матчей подряд не знает вкуса побед. Такие результаты усложняют задачу сохранить прописку в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.

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Эвертон без шансов уступил МЮ

На матч против Манчестер Юнайтед с первых минут вышел Виталий Миколенко. Украинец традиционно занял место на левой бровке.

Хозяева довольно быстро открыли счет. Защитник "ирисок" Джеймс Тарковски ударил по ногам соперника и привез пенальти в свои ворота. Бруну Фернандеш четко реализовал одиннадцатиметровый.

За девять минут до завершения первого тайма арбитр во второй раз указал на отметку. На этот раз пробивать пенальти решил Маркус Рашфорд. Форвард "красных дьяволов" перехитрил Пикфорда и отправил мяч в левый угол ворот.

Во втором тайме хозяева имели возможности довести счет до разгромного. Однако "ирисок" пожалел Фернандеш и Гарначо, которые упустили свои шансы.

Виталий Миколенко на 84-й минуте матча оказался на ударной позиции. Украинец головой замыкал фланговый навес, но мяч пролетел далеко от ворот. На 88-й минуте Шон Дайч заменил Миколенко на Шермити.

Манчестер Юнайтед реабилитировался после поражения в предыдущем туре от Манчестер Сити (1:3). Подопечные тен Хага занимают 6 место в таблице.

Эвертон довел безвыигрышную серию до 11 матчей. Команда Миколенко балансирует на грани зоны вылета: у "ирисок" 16 место и 25 очков.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Эвертон