Самый молодой дебютант в истории УПЛ попал на радары скаутов Манчестер Юнайтед

Украинский легион на Туманном Альбионе вскоре может пополнить игрок харьковского Металлиста Кирилл Дегтярь. Талантливый футболист привлек к себе внимание благодаря матчам за сборную Украины U-17.

Юношеская сборная Украины U-17 одержала две победы в элит-раунде отбора Евро-2024. Одним из лидеров команды Юрия Мороза является 16-летний защитник Кирилл Дигтяр.

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В Манчестере может образоваться украинский дуэт

По информации футбольного комментатора Игоря Цыганика, вундеркинд из харьковского Металлиста попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. На матчах юношеской сборной Украины присутствовали скауты "манкунианцев", которые специально приехали посмотреть игру Дегтяря.

Отметим, что за молодежную команду "красных дьяволов" уже играет украинский футболист Закери Бауманн. Недавно он феерично дебютировал за Манчестер Юнайтед U-21, отметившись голом в первом же матче.

Что известно о Дегтяре

Кирилл Дегтярь – воспитанник академии харьковского Металлиста. В 14-летнем возрасте его брали на сборы с основной командой, где он отметился забитым голом и результативными передачами.

Дегтярь стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ. В возрасте 15 лет 159 дней он сыграл в матче против Днепра-1, побив рекорд, который держался почти 31 год.

В текущем сезоне Первой лиги Кирилл сыграл 12 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

Универсальный футболист может сыграть на обоих флангах, а также в центральной зоне.

Свой последний матч на мини-турнире юношеская сборная Украины сыграет 12 марта. Соперником "сине-желтых" будет команда Словакии.