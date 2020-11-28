Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" став жертвою атаки хакерів. У клубу вимагають заплатити викуп, щоб їх конфіденційна інформація не була опублікована. Та якщо вони це зроблять, на них очікує штраф у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про штраф для "Манчестер Юнайтед", якщо керівництво клубу вирішить заплатити викуп хакерам, повідомляє Daily Mail.

Штраф на "Манчестер Юнайтед" накладе влада США, попри те, що команда – британська. Але річ в тому, що акції МЮ котируються на Нью-Йорській фондовій біржі.Відтак їх діяльність підпадає і під американське законодавство.

У США нещодавно вийшов новий закон, який забороняє платити викуп кіберзлочинцям. Штраф для "Манчестер Юнайтед", якщо вони таки насміляться заплатити, складе 20 мільйонів доларів.

Ще один штраф на МЮ може очікувати вже від британського Управління з питань інформації. Це станеться у тому випадку, якщо буде доведено, що в клубі допустили порушення захисту даних клієнтів. Цього разу розмір штрафу становитиме 18 мільйонів фунтів.

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Для прикладу, схожі штрафи нещодавно отримала авіакомпанія British Airways та мережа готелів Marriott International. перші заплатити 20 мільйонів фунтів, а другим порушення обійшлося в 18,4 мільйона фунтів.

Ситуація з кібератакою на "Манчестер Юнайтед"