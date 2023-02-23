Манчестер Юнайтед – Барселона: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы

Барселона и Манчестер Юнайтед сыграют в четверг, 23 февраля, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Барселона.

23 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Центральной встречей этой стадии можно смело называть битву Манчестер Юнайтед и Барселоны, пишет 24 канал.

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Уже второй сезон каталонская команда не может пройти в плей-офф Лиги чемпионов. В этот раз подопечные Хави попали в сложную группу с Баварией и Интером. В битвах с этими клубами "блаугранас" взяли всего одно очко, поэтому заняли третье место.

Манчестер Юнайтед сразу же начал евросезон из группы Лиги Европы. Команда Эрика тен Хага на пару с Реалом Сосьедад была фаворитами в группе с Шерифом и Омонией. В итоге англичане выиграли 5 из шести матчей, но уступили первое место испанцам из-за разницы мячей.

. Барселона и МЮ являются одними из главных фаворитов всего сезона в ЛЕ. Коэффициент на победу каталонцев составляет 5,00 (как и Арсенал), тогда как на манкунианцев можно поставить за 8,00.

Неделю тому назад команды выдали яркий матч на "Камп Ноу". Барселона и Манчестер Юнайтед забили по два гола после перерыва и расписали ничью. Поэтому судьба путевки в 1/8 финала теперь решится на Олд Траффорд.

Обе команды неплохо себя чувствуют на внутренней арене. Барселона лидирует в Ла Лиге и имеет солидный отрыв в восьми очках от Реала. В свою очередь, МЮ закрепился на третьем месте в АПЛ. До лидера Арсенала – пять баллов, но "канониры" еще имеют игру в запасе.

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Оба клуба имеют некоторые проблемы с кадрами. Барселона потеряла два молодых таланта – Педри и Гави. Также команде Хави не поможет Дембеле. У Манчестера надолго вылетели ван де Беек и Эриксен. Кроме того, под вопросом остается участие Энтони и Марсльяля.

. Команды отыграли 17 очных поединков. Преимущество на стороне испанского клуба – 7 побед при шести ничьих и четырех викториях МЮ. При этом соперники дважды пересекались только в финале ЛЧ (2009 и 2011). Однако эти обе дуэли завершались успехом Барселоны.

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Также сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Барселона. Она будет доступна в этой новости. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Барселона онлайн