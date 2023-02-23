23 лютого відбудуться матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Центральною зустріччю цієї стадії можна сміливо називати битву Манчестер Юнайтед та Барселони, пише 24 канал.

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Вже другий сезон поспіль каталонська команда не може пройти в плей-офф Ліги чемпіонів. Цього разу підопічні Хаві потрапили в складну групу із Баварією та Інтером. У битвах з цими клубами "блаугранас" взяли всього одне очко, тому посіли третю сходинку.

У свою чергу Манчестер Юнайтед одразу почав євросезон з групи Ліги Європи. Команда Еріка тен Хага на пару з Реалом Сосьєдад була фаворитами у групі з Шерифом та Омонією. В підсумку англійці виграли 5 із шести матчів, але поступились першим місце іспанцям через різницю м'ячів.

До слова. Барселона та МЮ є одними з головних фаворитів всього сезону в ЛЄ. Коефіцієнт на перемогу каталонців складає 5,00 (як і на Арсенал), тоді як на манкуніанців можна поставити за 8,00.

Тиждень тому команди видали яскравий матч на "Камп Ноу". Тоді Барселона та Манчестер Юнайтед забили по два голи після перерви і розписали нічию. Тому доля путівки в 1/8 фіналу тепер вирішиться на "Олд Траффорд".

Обидві команди непогано себе почуваються на внутрішній арені. Барселона лідирує в Ла Лізі та має солідний відрив у вісім очок від Реалу. У свою чергу МЮ закріпився на третьому місці в АПЛ. До лідера Арсенала – п'ять балів, але "каноніри" ще мають гру в запасі.

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Обидва клуби мають деякі проблеми з кадрами. Барселона втратила двох молодих талантів – Педрі та Гаві. Також команді Хаві не допоможе Дембеле. У Манчестера ж надовго вилетіли ван де Беек та Еріксен. Крім того під питанням залишається участь Ентоні та Марсльяля.

Історія зустрічей. Команди відіграли аж 17 очних поєдинків. Перевага на боці іспанського клубу – 7 перемог при шести нічиїх та чотирьох вікторіях МЮ. При цьому суперники двічі перетинались аж у фіналі ЛЧ (2009 та 2011). Проте ті обидві дуелі завершувались успіхом Барселони.

Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Барселона. Вона буде доступна в цій новині. Початок – о 22:00 за київським часом.

Манчестер Юнайтед – Барселона онлайн