Манчестер Юнайтед – Аталанта: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
19 октября 2021 , 22:07Читати новину українською
Источник:24 канал
Манчестер Юнайтед и Аталанта встретятся 20 октября в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Посмотреть матч смогут и украинские фанаты Лиги чемпионов.
МЮ – Аталанта: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед примет Аталанту, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, на легендарном "Олд Траффорд". Поединок начнется в 22:00.
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В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру МЮ – Аталанта покажет телеканал "MEGOGO Футбол 2".
Трансляция со стадиона начнется в 21:45.
Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.
- После двух туров Аталанта – лидер группы F. Команда Малиновского в первом туре поделила очки с испанским Вильярреалом. После этого итальянцы обыграли швейцарский Янг Бойз.
- Зато "красные дьяволы" в первой игре сенсационно уступили Янг Бойз. Во втором поединке МЮ сумел только на последних секундах вырвать победу у Вильярреала.