МЮ – Аталанта: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед прийме Аталанту, за яку виступає українець Руслан Маліновський, на легендарному "Олд Траффорд". Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру МЮ – Аталанта покаже телеканал "MEGOGO Футбол 2".
Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.
Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.
- Після двох турів Аталанта – лідер групи F. Команда Маліновського у першому турі поділила очки з іспанським Вільярреалом. Після цього італійці обіграли швейцарський Янг Бойз.
- Натомість "червоні дияволи" у першій грі сенсаційно поступилися Янг Бойз. У другому поєдинку МЮ зумів тільки на останніх секундах вирвати перемогу у Вільярреала.