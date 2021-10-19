МЮ – Аталанта: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед прийме Аталанту, за яку виступає українець Руслан Маліновський, на легендарному "Олд Траффорд". Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру МЮ – Аталанта покаже телеканал "MEGOGO Футбол 2".

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.

Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.