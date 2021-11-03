Мама может быть спокойна: Миколенко в оригинальной шапке посетил матч Динамо – фото

Виталий Миколенко смотрел матч Динамо – Барселона в Лиге чемпионов. С трибун. Защитник выделился забавной шапкой.

С чувством юмора все хорошо

22-летний защитник не смог помочь Динамо в домашнем матче против Барселоны. Виталий Миколенко пропускал игру из-за травмы. Но пришел поддержать команду с трибун НСК "Олимпийский".

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Миколенко попал в объективы камер. Футболист сумел выделиться головным убором с забавной надписью: "Шапка", изрядно развеселившей болельщиков. Мама Виталия может не беспокоиться о своем сыне.

Виталий Миколенко / Скриншот по видео

Пока неизвестно, сколько времени понадобится защитнику для того, чтобы залечить травмы. Левый защитник уже пропустил предыдущий матч УПЛ против Мариуполя (2:3).

Ранее сообщалось, что Миколенко может не успеть восстановиться к поединкам сборной Украины по отбору чемпионата мира-2022. Левый защитник Динамо по этой причине уже пропускал прошлые игры национальной команды.

В сезоне-2021/2022 Миколенко отыграл за чемпиона Украины 15 матчей, в которых совершил три ассиста.

К сожалению, Динамо не смогло обыграть Барселону в Киеве. Поединок завершился минимальной победой каталонцев (0:1). Чемпион Украины с одним пунктом продолжает замыкать группу E. Шансы киевлян на выход в плей-офф выглядят очень призрачными. Единственная надежда "бело-синих" – выйти на третье место в группе, которую сейчас занимает Бенфика, но сделать это будет крайне сложно.