З почуттям гумору все добре

22-річний захисник не зміг допомогти Динамо у домашньому матчі проти Барселони. Віталій Миколенко пропускав гру через травму. Але прийшов підтримати команду з трибун НСК "Олімпійський".

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Миколенко потрапив в об'єктиви камер. Футболіст зумів виділитись головним убором із кумедним написом: "Шапка", який неабияк розвеселив уболівальників. Мама Віталія може не хвилюватись за свого сина.



Віталій Миколенко / Скриншот із відео

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться оборонцю для того, щоб залікувати пошкодження. Лівий захисник вже пропустив попередній матч УПЛ проти Маріуполя (2:3).

Раніше повідомлялось, що Миколенко може не встигнути відновитись до поєдинків збірної України у відборі чемпіонату світу-2022. Лівий захисник Динамо через цю причину вже пропускав минулі ігри національної команди.

У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за чемпіона України 15 матчів, у яких зробив три асисти.

На жаль, Динамо не змогло переграти Барселону у Києві. Поєдинок завершився мінімальною перемогою каталонців (0:1). Чемпіон України з одним пунктом продовжує замикати групу Е. Шанси киян на вихід у плей-офф виглядають дуже примарними. Єдина надія "біло-синіх" – вийти на третє місце у групі, яке зараз займає Бенфіка, але зробити буде це вкрай складно.