Сборная Украины готовится к проведению второго октябрьского матча в рамках отбора Евро-2024. Во вторник, 17 октября, "сине-желтые" сыграют на выезде с Мальтой, пишет 24 канал.

По теме Без шансов для Мальты: Украина должна бить карлика с закрытыми глазами ради выхода на Евро.

Команда Сергея Реброва продолжает борьбу за прямую путевку на чемпионат Европы. Украинцы имеют по 10 очков с Италией и на три балла отстают от Англии. Впрочем, наша команда провела на матч больше.

В свою очередь Мальта подтверждает статус главного аутсайдера группы – ни одного очка в шести встречах. Напомним, если Украина не попадет на Евро напрямую, то имеет шансы сыграть в плей-офф.

Правда, наш допуск к стыковым матчам будет зависеть от других сборных. Украине нужно, чтобы одна из следующих четырех команд вышла чемпионат Европы из-за отбора:

Израиль

Босния и Герцеговина

Сербия

Финляндия

Читайте также Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

За день до игры в Та-Кали наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет предматчевую пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляция пресс-конференции Сергея Реброва: