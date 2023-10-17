Болельщики Мальты о чем-то догадываются: сколько зрителей будет на матче с Украиной

17 октября команда Сергея Реброва сыграет свой предпоследний матч квалификации Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет команда Мальты.

Матч 8-го тура отбора ЧЕ-2024 сборная Украины сыграет на выезде. Встреча состоится на стадионе "Национальный" в поселке Та-Кали, расположенном неподалеку от Валетты.

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Поединок при пустых трибунах

Домашняя арена мальтийской сборной является самой большой в островной стране. Национальный стадион способен вместить около 17 тысяч 797 зрителей. Однако на матче против Украины аншлага не ожидается.

По информации официального сайта УАФ, на поединке Мальта – Украина будут присутствовать около 3 тысяч болельщиков. Это означает, что только шестая часть мест будет заполнена.

Напомним, что сборная Мальты является абсолютным аутсайдером группы С. В 6 матчах отбора Евро-2024 сборная островного государства не набрала ни одного очка. Мальтийцы забили всего 1 мяч, а пропустили – 15. Так что вполне прогнозируемо, что местные болельщики не верят в успех своих любимцев в матче с украинцами.

Напомним, что в первой очной встрече подопечные Реброва с трудом одолели 171-ю сборную в рейтинге ФИФА. Только благодаря пенальти, который реализовал Виктор Цыганков, "сине-желтые" взяли три балла.

. Матч Мальта – Украина состоится 17 октября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.