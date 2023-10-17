Матч 8-го туру відбору ЧЄ-2024 збірна України зіграє на виїзді. Зустріч відбудеться на стадіоні "Національний" в селищі Та-Калі, яке розташоване неподалеку від Валетти.

До теми Мальта – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Поєдинок при порожніх трибунах

Домашня арена мальтійської збірної є найбільшою в острівній країні. Національний стадіон здатен вмістити майже 17 тисяч 797 глядачів. Проте на матчі проти України аншлагу не очікується.

За інформацією офіційного сайту УАФ, на поєдинку Мальта – Україна будуть присутні близько 3 тисяч вболівальників. Це означає, що лише шоста частина місць буде заповнена.

Нагадаємо, що збірна Мальти є абсолютним аутсайдером групи С. В 6 матчах відбору Євро-2024 збірна острівної держави не набрала жодного очка. Мальтійці забили лише 1 м'яч, а пропустили – 15. Тож цілком прогнозовано, що місцеві вболівальники не вірять в успіх своїх улюбленців у матчі з українцями.

Нагадаємо, що в першій очній зустрічі підопічні Реброва з труднощами здолали 171-у збірну в рейтингу ФІФА. Лише завдяки пенальті, який реалізував Віктор Циганков, "синьо-жовті" взяли три бали.

Варте уваги. Матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.