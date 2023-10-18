"Передача неплохая была": Миколенко потроил Мудрика из-за его дебютного гола за сборную Украины

Защитник национальной команды напомнил. что именно он отдал передачу Михаилу на его первый гол. Впрочем, Виталий также и похвалил партнера по команде.

Сборная Украины отыграла два матча в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва смогли переиграть Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1).

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Троллинг от Миколенко

В последней игре третий гол забил Михаил Мудрик. После паса Виталия Николенко вингер Челси прошел с фланга в центр и от души выстрелы с дальней дистанции.

После матча с Мальтой Миколенко рассказал свое мнение об игре. Защитник Эвертона подколол Мудрика по поводу его гола Мальте.

Трудный матч, но я бы не сказал, что это исключительно потому, что это второй матч за три дня. После нашего собрания все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что тяжело. Но с македонцами тоже тяжелая игра была. У Мальты мы выиграли 3:1, я доволен результатом. Гол Мудрика? Там голевая передача просто неплохая была. А там уже дело просто было забить. Он большой молодец, очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его,

– заявил Виталий.

Украина близка к Евро-2024

Для Михаила это был первый гол за сборную Украины в 16 матчах. Победа покидает Украину в гонке за вторым местом в группе, которое позволит напрямую попасть на Евро.

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"Сине-желтые" опережают Италию на три балла, но чемпионы Европы имеют матч в запасе. Если они его выиграют, то в последнем туре против Украины Италию устроит ничья.

Украина может получить возможность сыграть в плей-офф в случае невыхода на чемпионат Европы. Для попадания в стыковые матчи нашей команде необходимо, чтобы Нидерланды, Сербия или Израиль вышли на Евро напрямую.

Видеообзор матча Мальта – Украина