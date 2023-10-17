Холодный душ для украинцев: Мальта первой открыла счет в матче – видео гола
Подопечные Сергея Реброва в дебюте матча отбора Евро-2024 оказались в роли догоняющих. Мальтийцы воспользовались неуверенной игрой в защите "сине-желтых".
В седьмом матче квалификации Евро-2024 сборная Украины встречается с аутсайдером группы С Мальтой. Подопечные Сергея Реброва неожиданно первыми пропустили гол, пишет 24 Канал.
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Хозяева поля очень уверенно начали матч и в дебюте встречи создали несколько моментов у ворот Трубина. Один из них завершился взятием ворот.
На 13-й минуте встречи форвард Мальты Мбонг убежал по центру от Матвиенко и Забарного и с линии штрафной низом пробил Трубина. Вратарь Бенфики не смог спасти команду.
Видео гола Мбонга
Напомним, что сборную Украины в матче против Мальты устроит только победа. Тогда наша команда сохраняет шансы на выход на Евро-2024.