Холодный душ для украинцев: Мальта первой открыла счет в матче – видео гола

Подопечные Сергея Реброва в дебюте матча отбора Евро-2024 оказались в роли догоняющих. Мальтийцы воспользовались неуверенной игрой в защите "сине-желтых".

В седьмом матче квалификации Евро-2024 сборная Украины встречается с аутсайдером группы С Мальтой. Подопечные Сергея Реброва неожиданно первыми пропустили гол, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля очень уверенно начали матч и в дебюте встречи создали несколько моментов у ворот Трубина. Один из них завершился взятием ворот.

На 13-й минуте встречи форвард Мальты Мбонг убежал по центру от Матвиенко и Забарного и с линии штрафной низом пробил Трубина. Вратарь Бенфики не смог спасти команду.

Видео гола Мбонга

Напомним, что сборную Украины в матче против Мальты устроит только победа. Тогда наша команда сохраняет шансы на выход на Евро-2024.