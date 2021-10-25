С Малиновским, Коваленко и Гармашем – объявлен состав сборной Украины на матчи в ноябре
Источник:УАФ
Тренерский штаб сборной Украины по футболу огласил список игроков, вызванных на матчи в ноябре. В списке 25 футболистов. Еще 8 игроков находятся в резервном списке.
Наибольшее внимание привлекает возвращение в ряды "сине-желтых" полузащитника Руслана Малиновского.
Вызов в сборную также получили Виктор Коваленко и Денис Гармаш. В УАФ отметили, что причина в том, что они "привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах".
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Есть в списке и Александр Зинченко, матчи в октябре пропускал из-за повреждения. Как и Тарас Качараба.
Начнет сбор сборная Украины 8 ноября в Киеве. А на следующий день вылетит в Одессу, где 11 ноября проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях, в городе Зеница, против сборной Боснии и Герцеговины.
Состав сборной Украины
- Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).
- Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарнвй, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).
- Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).
- Резервный список: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Игорь Харатин (Легия, Польша), Александр Пихаленок (СК Днепр-1) .