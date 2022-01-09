Малиновский забил первый гол за Аталанту в 2022 году: видео пушки украинца
9 января 2022 , 18:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский футболист Руслан Малиновский забил первый гол в 2022 году за итальянскую Аталанту. Полузащитник отметился голом в чемпионате Италии.
Шестой гол Малиновского
Руслан забил гол в выездном поединке Аталанты против Удинезе. Малиновский на 43-й минуте отметился третьим голом своей команды в игре.
Стоящее Шевченко снова сдал положительный тест на COVID-19
Игрок Аталанты Джузеппе Пеццелла из пределов штрафной попал в защитника, после чего мяч оказался у Руслана. Украинец решил сразу пробить и мощным ударом не оставил шансов голкиперу.
Видео гола Малиновского
Следует отметить, что это не единственное результативное действие Малиновского в матче. На 22-й минуте игры Руслан отдал результативную передачу на Луиса Мурьеля.Статистика Малиновского. Для Руслана это уже 23 матч за Аталанту во всех турнирах в сезоне-2021/2022. На счету украинского футболиста уже 6 голов и две результативные передачи.