Малиновский забил первый гол за Аталанту в 2022 году: видео пушки украинца

Украинский футболист Руслан Малиновский забил первый гол в 2022 году за итальянскую Аталанту. Полузащитник отметился голом в чемпионате Италии.

Шестой гол Малиновского

Руслан забил гол в выездном поединке Аталанты против Удинезе. Малиновский на 43-й минуте отметился третьим голом своей команды в игре.

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Игрок Аталанты Джузеппе Пеццелла из пределов штрафной попал в защитника, после чего мяч оказался у Руслана. Украинец решил сразу пробить и мощным ударом не оставил шансов голкиперу.

Видео гола Малиновского

Следует отметить, что это не единственное результативное действие Малиновского в матче. На 22-й минуте игры Руслан отдал результативную передачу на Луиса Мурьеля.

. Для Руслана это уже 23 матч за Аталанту во всех турнирах в сезоне-2021/2022. На счету украинского футболиста уже 6 голов и две результативные передачи.