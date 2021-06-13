Малиновский выиграл бой за пояс WBO Intercontinental у эпатажного боксера из Намибии

В столице Украины 12 июня состоялся вечер бокса под эгидой В1 Boxing Promotions. Украинец Олег Малиновский победил в титульном поединке представителя Намибии Натаниэля Какололо.

Украинец не знает вкуса поражений

Боксер из Намибии оказался "крепким орешком" для нашего бойца. Поединок между Олегом Малиновским и Натаниэлем Какололо был главным боем вечера. Противостояние превзошло все ожидания сторонников бокса.

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Фанаты увидели 10-раундовый поединок. Соперник из Намибии показал солидный уровень бокса и изрядно пощекотал нервы украинцев. Мощные удары оставили след на лице Малиновского. Олег одержал победу в титульном бою только по судейским запискам – 97:93, 95:95, 97:93.

Как видим, преимущество украинского боксера было минимальным. А один из рефери и вообще расписал по своим подсчетам ничью. Эта победа стала для украинца уже 28-й на профессиональном ринге. Малиновский завоевал пояс WBO Intercontinental в полулегком весе. После поединка Олег поблагодарил всех фанатов за поддержку и пообещал не останавливаться на достигнутом.

Для Малиновского это был первый бой с марта, когда он техническим нокаутом победил грузина Гиорги Гачечиладзе. Украинец остался непобежденным боксером.